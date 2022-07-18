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Україна завершила ратифікацію Стамбульської конвенції

Я щиро вітаю передачу сьогодні Україною ратифікаційної грамоти Стамбульської конвенції РЄ
Україна офіційно завершила ратифікацію Стамбульської конвенції, передавши відповідні документи заступнику генерального секретаря Ради Європи Бйорну Берге.
Україна завершила ратифікацію Стамбульської конвенції Фото: з вільного доступу
Про це у Твіттері повідомила генеральний секретар РЄ Марія Пейчинович Бурич.
 
"Я щиро вітаю передачу сьогодні Україною ратифікаційної грамоти Стамбульської конвенції РЄ", - зазначила Пейчинович Бурич.
 
За її словами, Україна стала 36-ю країною - учасницею цього знакового договору.
 
Згідно з інформацією на сайті РЄ, Конвенція набуде чинності щодо України 1 листопада 2022 року.
 
Як повідомлялося, Верховна Рада 20 червня ратифікувала Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству щодо жінок і домашньому насильству (Стамбульську конвенцію).
 
21 червня його підписав Президент Володимир Зеленський.
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18 07 2022 14:15
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