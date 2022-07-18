Україна завершила ратифікацію Стамбульської конвенції Я щиро вітаю передачу сьогодні Україною ратифікаційної грамоти Стамбульської конвенції РЄ

Україна офіційно завершила ратифікацію Стамбульської конвенції, передавши відповідні документи заступнику генерального секретаря Ради Європи Бйорну Берге.

Фото: з вільного доступу

Про це у Твіттері повідомила генеральний секретар РЄ Марія Пейчинович Бурич. "Я щиро вітаю передачу сьогодні Україною ратифікаційної грамоти Стамбульської конвенції РЄ", - зазначила Пейчинович Бурич. За її словами, Україна стала 36-ю країною - учасницею цього знакового договору. Згідно з інформацією на сайті РЄ, Конвенція набуде чинності щодо України 1 листопада 2022 року. Як повідомлялося, Верховна Рада 20 червня ратифікувала Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству щодо жінок і домашньому насильству (Стамбульську конвенцію). 21 червня його підписав Президент Володимир Зеленський.

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