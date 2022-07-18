НОВИНИУкраїна офіційно завершила ратифікацію Стамбульської конвенції, передавши відповідні документи заступнику генерального секретаря Ради Європи Бйорну Берге.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна завершила ратифікацію Стамбульської конвенції
Я щиро вітаю передачу сьогодні Україною ратифікаційної грамоти Стамбульської конвенції РЄ
Фото: з вільного доступу
Про це у Твіттері повідомила генеральний секретар РЄ Марія Пейчинович Бурич.
"Я щиро вітаю передачу сьогодні Україною ратифікаційної грамоти Стамбульської конвенції РЄ", - зазначила Пейчинович Бурич.
За її словами, Україна стала 36-ю країною - учасницею цього знакового договору.
Згідно з інформацією на сайті РЄ, Конвенція набуде чинності щодо України 1 листопада 2022 року.
Як повідомлялося, Верховна Рада 20 червня ратифікувала Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству щодо жінок і домашньому насильству (Стамбульську конвенцію).
21 червня його підписав Президент Володимир Зеленський.
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