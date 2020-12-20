Україна завершить рік з виконанням всіх соціальних зобов'язань, - Шмигаль
Про це написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в Facebook, зазначає "РБК-Україна".
Він нагадав, що місія Міжнародного валютного фонду почне роботу в Україні наступного тижня.
"Для України - це підтвердження підтримки МВФ в проведенні реформ і позитивний сигнал про виплату чергового траншу. А для наших міжнародних фінансових партнерів і банківського середовища - маркер стабільності", - підкреслив прем'єр.
Крім того, на цьому тижні уряд підписав угоду з ЄБРР на суму 450 млн євро, які будуть спрямовані на розвиток дорожньої інфраструктури. Зокрема, мова йде про капітальний ремонт автодороги М-05 Київ-Одеса та будівництві Північного обходу Львова.
"Реалізація цих проектів не тільки зробить життя людей більш комфортною, але і створить мультиплікативний ефект для зростання економіки України", - вважає Шмигаль.
Він також підкреслив, що в прийнятому держбюджеті на 2021 рік основне збільшення витрат передбачено на медицину (+47 млрд грн) і освіта (+23 млрд грн). Також закладено суттєве збільшення фінансування безпеки і оборони (+21 млрд грн) та соціальної допомоги (+19 млрд грн).
"Важливо, що ставки ПДВ, ПДФО, ЄСВ, податку на прибуток підприємств залишаються без змін. Водночас в держбюджеті передбачено зростання зарплат для медиків, працівників освіти, військовослужбовців", - підкреслив прем'єр.
Він заявив, що бюджет збалансований з точки зору доходів-витрат і реалістичний до виконання.
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