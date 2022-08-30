Україна здобула першу перемогу на чемпіонаті світу з волейболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У понеділок, 29 серпня, пізно ввечері у Катовіце (Польща), Україна перемогла Туніс 3:0. Ця перемога стала для нашої чоловічої збірної першою з 1998 року, коли вона у попередній раз брала участь в чемпіонаті світу.
Українці стартували на ЧС-2022 з поразки від Сербії - 0:3. Після двох турів українці мають 3 очка та займають в групі A друге місце. Лідирує Сербія (6 пунктів), третій - Туніс (3), Пуерто-Рико (0) на четвертій позиції.
Україна 31 серпня у 3-му турі зустрінеться з Пуерто-Рико. До наступного раунду чемпіонату світу вийдуть дві перші команди з групи та чотири збірні з кращими показниками, які фінішують третіми.
Раніше повідомлялось, що збірна України з футболу стабільно перебуває на 27-й позиції рейтингу ФІФА.
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