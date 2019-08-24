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Українець виграв "золото" на юніорському чемпіонаті світу з плавання

Український спортсмен фінішував першим на дистанції 50 метрів вільним стилем
Українець Владислав Бухов виборов "золоту" медаль на юніорському чемпіонаті світу з водних видів спорту.
Українець виграв "золото" на юніорському чемпіонаті світу з плавання Фото: скріншот з відео

Бухов обійшов найближчого переслідувача Девіда Кертісса зі США лише на 00.01 секунди, показавши результат у 22.13 секунди, повідомляє "Укрінформ".

Медаль українського спортсмена стала першою нагородою України на юніорському чемпіонаті світу у Будапешті, який стартував 20 серпня.

Після четвертого дня змагань Україна посідає восьму позицію у загальному рейтингу, у топі  з величезни відривом - Сполучені Штати.

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24 08 2019 14:21
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