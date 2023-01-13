Україні необхідно більше фінансової підтримки – Мінфін

Україна потребує значної міжнародної фінансової допомоги у 2023 році, оскільки війна затягується.

У зв'язку з цим, потрібен новий механізм за аналогією з форматом "Рамштайн". Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко у своїй колонці для видання Time.

"Підтримка міжнародних партнерів відіграє вирішальну роль у тому, як ми переживемо 2023-й бюджетний рік. Ми вітаємо намір США продовжити надання грантів Україні, а також пропозицію Єврокомісії запустити нову повномасштабну програму макрофінансової допомоги Україні в 2023 році. Але оскільки війна затягується, цього недостатньо", – зазначив чиновник.

Глава Мінфіну нагадав, що, ґрунтуючись на досвіді координації військової допомоги на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині, а також для координації фінансової підтримки України та задоволення невідкладних фінансових потреб, президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Денис Шмигаль запропонували нову платформу для фінансової координації.

"Ідея розробки цієї платформи полягає в тому, щоб на регулярній основі збирати за столом переговорів країни "Великої сімки" та міжнародні фінансові інститути, щоб полегшити обмін інформацією про ключові події та прогнози, а також забезпечити своєчасний та ефективний напрямок фінансової допомоги від різних донорів", – зазначив він.

За словами Марченка, платформа могла б розробити ефективні та стійкі механізми для координації фінансової підтримки України, а також стати цінною моделлю для використання іншими країнами в майбутньому.

Міністр також нагадав, що війна росії зачіпає не лише економіку України. Економічні наслідки були глобальними.

"Продовольча безпека та енергетична криза принесуть набагато більше смертей і страждань у всьому світі. Ми маємо більш тісно працювати над пошуком рішення для всіх нас", – підсумував глава фінансового відомства.

Раніше повідомлялось, що Азербайджан передав Україні нову партію допомоги для енергетичної сфери.