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Україні необхідно більше фінансової підтримки – Мінфін

13 січня 2023, 15:37
Україні необхідно більше фінансової підтримки – Мінфін
Фото: Сергій Марченко (РБК-Україна)
Україна потребує значної міжнародної фінансової допомоги у 2023 році, оскільки війна затягується.

У зв'язку з цим, потрібен новий механізм за аналогією з форматом "Рамштайн". Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко у своїй колонці для видання Time.

"Підтримка міжнародних партнерів відіграє вирішальну роль у тому, як ми переживемо 2023-й бюджетний рік. Ми вітаємо намір США продовжити надання грантів Україні, а також пропозицію Єврокомісії запустити нову повномасштабну програму макрофінансової допомоги Україні в 2023 році. Але оскільки війна затягується, цього недостатньо", – зазначив чиновник.

Глава Мінфіну нагадав, що, ґрунтуючись на досвіді координації військової допомоги на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині, а також для координації фінансової підтримки України та задоволення невідкладних фінансових потреб, президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Денис Шмигаль запропонували нову платформу для фінансової координації.

"Ідея розробки цієї платформи полягає в тому, щоб на регулярній основі збирати за столом переговорів країни "Великої сімки" та міжнародні фінансові інститути, щоб полегшити обмін інформацією про ключові події та прогнози, а також забезпечити своєчасний та ефективний напрямок фінансової допомоги від різних донорів",  зазначив він.

За словами Марченка, платформа могла б розробити ефективні та стійкі механізми для координації фінансової підтримки України, а також стати цінною моделлю для використання іншими країнами в майбутньому.

Міністр також нагадав, що війна росії зачіпає не лише економіку України. Економічні наслідки були глобальними.

"Продовольча безпека та енергетична криза принесуть набагато більше смертей і страждань у всьому світі. Ми маємо більш тісно працювати над пошуком рішення для всіх нас"– підсумував глава фінансового відомства.

Раніше повідомлялось, що Азербайджан передав Україні нову партію допомоги для енергетичної сфери.

МінфінМарченкофінансова підтримка

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