Україні потрібні кількасот танків, а не 10-20 - Єрмак
23 січня 2023, 13:48
Фото: з вільних джерел
Україна потребує кількох сотень танків, щоб перемогти, адже без перемоги України не буде стабільного розвитку і зрозумілого світового ладу
"Нам потрібні танки – не 10-20, а кілька сотень. Наша мета – кордони 1991 року і покарання ворога, який заплатить за злочини", про це зазначив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram.
Єрмак нагадав, що спільна мета демократії у боротьбі з автократією – забезпечення стабільного розвитку і зрозумілий світовий лад. За його словами, без перемоги України не буде нічого з цього.
"Тому саме сьогодні кожен танк, що здатен воювати, має бути на нашому фронті. Бо це не тільки український фронт. Це фронт цивілізації проти відсталості і варварства з боліт", – наголосив очільник ОП.