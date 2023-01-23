Матеріали:
Теми:
CУСПІЛЬСТВО

Україні потрібні кількасот танків, а не 10-20 - Єрмак

23 січня 2023, 13:48
Україні потрібні кількасот танків, а не 10-20 - Єрмак
Фото: з вільних джерел
Україна потребує кількох сотень танків, щоб перемогти, адже без перемоги України не буде стабільного розвитку і зрозумілого світового ладу
"Нам потрібні танки – не 10-20, а кілька сотень. Наша мета – кордони 1991 року і покарання ворога, який заплатить за злочини", про це зазначив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram.
 
Єрмак нагадав, що спільна мета демократії у боротьбі з автократією – забезпечення стабільного розвитку і зрозумілий світовий лад. За його словами, без перемоги України не буде нічого з цього.
 
ому саме сьогодні кожен танк, що здатен воювати, має бути на нашому фронті. Бо це не тільки український фронт. Це фронт цивілізації проти відсталості і варварства з боліт", – наголосив очільник ОП.
 
війна з РосієюТАНКЄрмак

Останні матеріали

путін прагне винищити українців. Але західним елітам досі бракує розуміння геноциду як рушія війни рф проти України – Ніколя Тензер
Політика
путін прагне винищити українців. Але західним елітам досі бракує розуміння геноциду як рушія війни рф проти України – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 23 січня 2023, 12:38
Конфлікти у 2023 році за якими варто спостерігати. росія може поринути в громадянську війну
Політика
Конфлікти у 2023 році за якими варто спостерігати. росія може поринути в громадянську війну
Переклад iPress – 23 січня 2023, 09:44
путін має намір знищити Україну. Але ключ до знищення путіна – важкі танки і сприяння США – Washington Post
Політика
путін має намір знищити Україну. Але ключ до знищення путіна – важкі танки і сприяння США – Washington Post
20 січня 2023, 16:57
Шведи чи данці: хто
Шведи чи данці: хто "більше"? Порівняння САУ Archer та Caesar в українському контексті – Том Купер
Переклад iPress – 20 січня 2023, 13:44
На руках Заходу вже є кров українців. Будь-який результат, окрім перемоги Києва, зробить світ небезпечним для всіх – Еліот А. Коен
Політика
На руках Заходу вже є кров українців. Будь-який результат, окрім перемоги Києва, зробить світ небезпечним для всіх – Еліот А. Коен
Переклад iPress – 20 січня 2023, 11:27
Воля до війни. Битви за Соледар і Бахмут наочно демонструють два різні світи України та росії – Мік Раян
Cуспільство
Воля до війни. Битви за Соледар і Бахмут наочно демонструють два різні світи України та росії – Мік Раян
Переклад iPress – 20 січня 2023, 09:32
Руйнівний нейтралітет. Треба натиснути на Швейцарію аби та погодилася на постачання боєприпасів і зброї Україні – американські експерти
Політика
Руйнівний нейтралітет. Треба натиснути на Швейцарію аби та погодилася на постачання боєприпасів і зброї Україні – американські експерти
Переклад iPress – 19 січня 2023, 17:19
Крим – пастка для окупантів. До кінця серпня Україна його звільнить – Бен Ходжес
Політика
Крим – пастка для окупантів. До кінця серпня Україна його звільнить – Бен Ходжес
Переклад iPress – 19 січня 2023, 15:33
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється