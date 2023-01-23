Україні потрібні кількасот танків, а не 10-20 - Єрмак

Україна потребує кількох сотень танків, щоб перемогти, адже без перемоги України не буде стабільного розвитку і зрозумілого світового ладу

Єрмак нагадав, що спільна мета демократії у боротьбі з автократією – забезпечення стабільного розвитку і зрозумілий світовий лад. За його словами, без перемоги України не буде нічого з цього.

"Тому саме сьогодні кожен танк, що здатен воювати, має бути на нашому фронті. Бо це не тільки український фронт. Це фронт цивілізації проти відсталості і варварства з боліт", – наголосив очільник ОП.