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Українка Чернишова виграла тенісний турнір у Хорватії

Для Чернишової це був перший фінал на турнірах ITF W60 і четвертий цього сезону
Харків'янка Марина Чернишова стала переможницею турніру Міжнародної федерації тенісу (ITF) у столиці Хорватії Загребі з призовим фондом $ 60 тис.
Українка Чернишова виграла тенісний турнір у Хорватії Фото: з вільних джерел

У фіналі змагань 20-річна Чернишова (400-та "ракетка" світу) за 1 годину 10 хвилин завдала поразки 28-річній угорці Реке-Луке Яні (276) - 6:1, 6:4, повідомляє "Укрінформ".

Для Чернишової це був перший фінал на турнірах ITF W60 і четвертий цього сезону. У лютому-березні Марина виграла два 15-тисячники в Туреччині й на одному стала фіналісткою.

Тенісний портал України зазначає, що на турнірі в Загребі в семи матчах (включаючи кваліфікацію) Чернишова не програла жодного сету, обіграла чотирьох тенісисток з топ 250 - одна з них раніше посідала 60-ту позицію у світовій класифікації.

Успіх у Загребі дасть можливість Марині піднятися на понад 100 позицій та вперше в кар'єрі посісти в рейтингу 280-те місце.   

Нагадаємо, що українська теністистка обіграла п'яту "ракетку" світу на турнірі WTA у Мадриді.
 

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08 09 2019 21:27
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