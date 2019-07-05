Українська теністистка обіграла п'яту "ракетку" світу на турнірі WTA у Мадриді

Тенісистки грали на корті протягом однієї години 54 хвилин

Результат поєдинку - 7:5, 2:6, 6:4.

Українська тенісистка Катерина Козлова (№85 рейтингу WTA ) здобула перемогу над пʼятою "ракеткою" світу Кароліною Плішковою з Чехії у другому колі турніру Premier Mandatory в Мадриді. Призовий фонд турніру становить 7 млн ​​021 тис 128, повідомляє "Укрінформ".

У третьому колі спортсменка з Миколаєва зустрінеться зі швейцаркою Беліндою Бенчич, яка посідає 18-й рядок у світовому тенісному табелі про ранги.

Напередодні у першому раунді нинішніх змагань Кароліна Плішкова за 2 години 19 хвилин вирвала перемогу в одеситки Даяни Ястремської.

Турнір Mutua Madrid Open триватиме у столиці Іспанії до 12 травня.

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