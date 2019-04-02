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Українська тенісистка Дема виграла турнір ITF в Анталії

Призовий фонд турніру становить 15 тисяч доларів
17-річна українська тенісистка Вікторія Дема стала переможницею турніру ITF в Анталії.
Українська тенісистка Дема виграла турнір ITF в Анталії Фото: з відкритих джерел

У фіналі Дема в трьох сетах обіграла латвійка Даніелу Вісманн - 4:6, 6:3, 6:3.

"Це вже другий одиночний професійний титул ITF у кар'єрі Деми", - повідомляє Національний олімпійський комітет України.


Фото: twitter.com/OlympicUA

Призовий фонд турніру становить 15 тисяч доларів.

Нагадаємо, українська тенісистка Даяна Ястремська обіграла представницю Австралії Айлу Томлянович у фіналі WTA Thailand Open - International з призовим фондом у 250 тисяч доларів.
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04 02 2019 12:30
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