СПОРТ НОВИНИ17-річна українська тенісистка Вікторія Дема стала переможницею турніру ITF в Анталії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українська тенісистка Дема виграла турнір ITF в Анталії
Призовий фонд турніру становить 15 тисяч доларів
Фото: з відкритих джерел
У фіналі Дема в трьох сетах обіграла латвійка Даніелу Вісманн - 4:6, 6:3, 6:3.
"Це вже другий одиночний професійний титул ITF у кар'єрі Деми", - повідомляє Національний олімпійський комітет України.
Фото: twitter.com/OlympicUA
Призовий фонд турніру становить 15 тисяч доларів.Нагадаємо, українська тенісистка Даяна Ястремська обіграла представницю Австралії Айлу Томлянович у фіналі WTA Thailand Open - International з призовим фондом у 250 тисяч доларів.
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