Українська тенісистка Дема виграла турнір ITF в Анталії Призовий фонд турніру становить 15 тисяч доларів

17-річна українська тенісистка Вікторія Дема стала переможницею турніру ITF в Анталії.

Фото: з відкритих джерел

У фіналі Дема в трьох сетах обіграла латвійка Даніелу Вісманн - 4:6, 6:3, 6:3. "Це вже другий одиночний професійний титул ITF у кар'єрі Деми", - повідомляє Національний олімпійський комітет України.

Фото: twitter.com/OlympicUA Призовий фонд турніру становить 15 тисяч доларів. Нагадаємо, українська тенісистка Нагадаємо, українська тенісистка Даяна Ястремська обіграла представницю Австралії Айлу Томлянович у фіналі WTA Thailand Open - International з призовим фондом у 250 тисяч доларів.

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