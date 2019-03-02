СПОРТ НОВИНИУкраїнська тенісистка Даяна Ястремська обіграла представницю Австралії Айлу Томлянович у фіналі WTA Thailand Open - International з призовим фондом у 250 тисяч доларів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ястремська виграла другий титул WTA
Ястремська встановила новий особистий рекорд у рейтингу WTA
Фото: twitter.com
Суперниці провели на корті майже 2,5 години, зігравши три сети з рахунком 6-2, 2-6, 7-6 (3), повідомляє BTU.org.ua.
Вихід у фінал Thailand Open гарантував Ястремській новий особистий рекорд у рейтингу WTA - місце у Топ-40, а титул - у Топ-35.
Наступного тижня Ястремська почне виступи у складі національної збірної України і візьме участь в матчах Першої групи Євро-Африканської зони Кубка Федерації, які пройдуть у Польщі.
Раніше 18-річна українська тенісистка Даяна Ястремьска пробилась до третього кола першого в сезоні турніру "Великого шолома" Australian Open, що проходить в Мельбурні.
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03 02 2019 16:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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