Ястремська виграла другий титул WTA Ястремська встановила новий особистий рекорд у рейтингу WTA

Українська тенісистка Даяна Ястремська обіграла представницю Австралії Айлу Томлянович у фіналі WTA Thailand Open - International з призовим фондом у 250 тисяч доларів.

Фото: twitter.com

Суперниці провели на корті майже 2,5 години, зігравши три сети з рахунком 6-2, 2-6, 7-6 (3), повідомляє BTU.org.ua. Вихід у фінал Thailand Open гарантував Ястремській новий особистий рекорд у рейтингу WTA - місце у Топ-40, а титул - у Топ-35. Наступного тижня Ястремська почне виступи у складі національної збірної України і візьме участь в матчах Першої групи Євро-Африканської зони Кубка Федерації, які пройдуть у Польщі. Раніше 18-річна українська тенісистка Даяна Ястремьска пробилась до третього кола першого в сезоні турніру "Великого шолома" Australian Open, що проходить в Мельбурні.

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