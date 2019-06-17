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Українка Харлан виграла чемпіонат Європи з фехтування

Харлан перемогла француженку Манон Брюне з рахунком 15:12
Українська фехтувальниця Ольга Харлан виграла золоту медаль чемпіонату Європи з фехтування шаблею.
Українка Харлан виграла чемпіонат Європи з фехтування Фото: facebook.com/olympicua

У фіналі турніру, який проходить у німецькому Дюссельдорфі, Харлан перемогла француженку Манон Брюне з рахунком 15:12, повідомляє "Громадське".

Ця перемога на чемпіонаті Європи стала для Харлан восьмою загалом і шостою у особистих змаганнях. В останній раз вона перемагала на чемпіонаті Європи в 2014 році, з тих пір у неї - 4 "бронзи" і одне "срібло".

Загалом Харлан за свою кар’єру здобула 20 медалей на європейських першостях: 8 золотих, 7 срібних та 5 бронзових.

Нагадаємо, що українка Ольга Харлан стала переможницею загального заліку Кубка світу з фехтування на шаблі у 2018 році.

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17 06 2019 22:56
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