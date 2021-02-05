Українка Калініна перемогла росіянку у фіналі турніру ITF у Загребі Вирішальний матч тривав 1 годину 11 хвилин

Українська тенісистка Ангеліна Калініна здобула у неділю титул на турнірі ITF World Tennis Tour у Загребі (Хорватія) із призовим фондом 60 тис дол.

Фото: з вільних джерел

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