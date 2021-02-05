СПОРТ НОВИНИУкраїнська тенісистка Ангеліна Калініна здобула у неділю титул на турнірі ITF World Tennis Tour у Загребі (Хорватія) із призовим фондом 60 тис дол.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українка Калініна перемогла росіянку у фіналі турніру ITF у Загребі
Вирішальний матч тривав 1 годину 11 хвилин
Фото: з вільних джерел
У фінальному поєдинку 24-річна киянка у двох сетах здолала посіяну під 4-м номером росіянку Каміллу Рахімову - 6:1, 6:3, передає Укрінформ.
Вирішальний матч тривав 1 годину 11 хвилин.
Це другий великий титул ITF для Ангеліни. 2015 року вона стала чемпіонкою 50-тисячника у Сакраменто (США).
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