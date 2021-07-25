Українка Костевич посіла четверте місце у стрільбі з пневматичного пістолета на Олімпіаді

Напередодні український стрілець Павло Коростильов у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 метрів також посів четверте місце

Українка Олена Костевич посіла четверте місце у змаганнях зі стрільби з пневматичного пістолета на 10 метрів.

Українка Олена Костевич посіла четверте місце у змаганнях зі стрільби з пневматичного пістолета на 10 метрів на Олімпійських іграх в Токіо, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.

"Українка Олена Костевич посіла четверте місце у змаганнях зі стрільби з пневматичного пістолета на 10 метрів. Перемогу здобула Віталіна Бацарашкіна з ОКР. Другою стала Антоанета Костадінова з Болгарії, а третє місце у китаянки Жаньсінь Цзян", - вказано в повідомленні.

Фото: Міністерство молоді та спорту України

Напередодні український стрілець Павло Коростильов у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 метрів також посів четверте місце.