СПОРТ НОВИНИУкраїнка Олена Костевич посіла четверте місце у змаганнях зі стрільби з пневматичного пістолета на 10 метрів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українка Костевич посіла четверте місце у стрільбі з пневматичного пістолета на Олімпіаді
Напередодні український стрілець Павло Коростильов у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 метрів також посів четверте місце
Фото: sport.ua
Українка Олена Костевич посіла четверте місце у змаганнях зі стрільби з пневматичного пістолета на 10 метрів на Олімпійських іграх в Токіо, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.
"Українка Олена Костевич посіла четверте місце у змаганнях зі стрільби з пневматичного пістолета на 10 метрів. Перемогу здобула Віталіна Бацарашкіна з ОКР. Другою стала Антоанета Костадінова з Болгарії, а третє місце у китаянки Жаньсінь Цзян", - вказано в повідомленні.
Фото: Міністерство молоді та спорту України
Напередодні український стрілець Павло Коростильов у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 метрів також посів четверте місце.
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