Українка Козлова пробилася до основної сітки турніру WTA 1000 в Мадрид Тенісистки провели на корті 1 годину 29 хвилин

Українська тенісистка Катерина Козлова виграла у середу фінал кваліфікації престижного турніру WTA 1000 Mutua Madrid Open у столиці Іспанії із призовим фондом 2 млн 549 тис 105 дол.

Фото: j48tennis.net.

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