СПОРТ НОВИНИУкраїнська тенісистка Катерина Козлова виграла у середу фінал кваліфікації престижного турніру WTA 1000 Mutua Madrid Open у столиці Іспанії із призовим фондом 2 млн 549 тис 105 дол.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українка Козлова пробилася до основної сітки турніру WTA 1000 в Мадрид
Тенісистки провели на корті 1 годину 29 хвилин
Фото: j48tennis.net.
Уродженка Миколаєва (№137 WTA) обіграла Заріну Діяс з Казахстану (89) - 6:4, 6:4, передає Укрінформ.
Тенісистки провели на корті 1 годину 29 хвилин.
У кваліфікації цього турніру також виступає киянка Марта Костюк (77), яка у фіналі сьогодні зустрінеться з Анастасією Севастовою (Латвія, 54).
Нагадаємо, що вчора 27 квітня українка Катерина Козлова вийшла у фінал відбору турніру WTA 1000 в Мадриді.
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