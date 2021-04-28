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Українка Козлова пробилася до основної сітки турніру WTA 1000 в Мадрид

Тенісистки провели на корті 1 годину 29 хвилин
Українська тенісистка Катерина Козлова виграла у середу фінал кваліфікації престижного турніру WTA 1000 Mutua Madrid Open у столиці Іспанії із призовим фондом 2 млн 549 тис 105 дол.
Українка Козлова пробилася до основної сітки турніру WTA 1000 в Мадрид Фото: j48tennis.net.
Уродженка Миколаєва (№137 WTA) обіграла Заріну Діяс з Казахстану (89) - 6:4, 6:4, передає Укрінформ.
 
Тенісистки провели на корті 1 годину 29 хвилин.
 
У кваліфікації цього турніру також виступає киянка Марта Костюк (77), яка у фіналі сьогодні зустрінеться з Анастасією Севастовою (Латвія, 54).
 
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28 04 2021 14:26
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