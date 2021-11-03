СПОРТ НОВИНИМіжнародна федерація баскетболу (ФІБА) назвала минулорічну MVP Євроліги українку Аліну Ягупову серед претенденток на титул поточного сезону.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українка Ягупова знову претендує на титул MVP баскетбольної Євроліги
Фото: з вільних джерел
"Початок сезону в Євролізі українка пропустила, оскільки виступала за турецьку команду "Чукурова", яка в цьому турнірі не грає. До євролігового клубу "Фенербахче" (Стамбул) Ягупова повернулася лише на початку року. З того часу капітанка збірної України встигла кілька разів ввійти до символічної збірну туру та стати MVP туру", - зазначається у повідомленні, пише "Укрінформ".
MVP (Most Valuable Player - найцінніша гравчиня) - титул, який отримує найкраща баскетболістка Євроліги за підсумками сезону.
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