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Українка Ягупова знову претендує на титул MVP баскетбольної Євроліги

Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) назвала минулорічну MVP Євроліги українку Аліну Ягупову серед претенденток на титул поточного сезону.
Українка Ягупова знову претендує на титул MVP баскетбольної Євроліги Фото: з вільних джерел

"Початок сезону в Євролізі українка пропустила, оскільки виступала за турецьку команду "Чукурова", яка в цьому турнірі не грає. До євролігового клубу  "Фенербахче" (Стамбул) Ягупова повернулася лише на початку року. З того часу капітанка збірної України встигла кілька разів ввійти до символічної збірну туру та стати MVP туру", - зазначається у повідомленні, пише "Укрінформ". 

MVP (Most Valuable Player - найцінніша гравчиня) - титул, який отримує найкраща баскетболістка Євроліги за підсумками сезону.

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11 03 2021 14:38
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