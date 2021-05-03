НБА: "Вашингтон" без Леня обіграв "Кліпперс", "Детройт" з Михайлюком програв "Нью-Йорку"

"Вашингтон Візардс" українського центрового Олексія Леня на домашній арені вирвав перемогу над "Лос-Анджелес Кліпперс"

У північноамериканській Національній баскетбольній асоціації (НБА) відбулися чергові поєдинки регулярного чемпіонату.

"Вашингтон Візардс" українського центрового Олексія Леня на домашній арені вирвав перемогу над "Лос-Анджелес Кліпперс" (119:117), а "Детройт Пістонс", за який виступає український захисник Святослав Михайлюк, програв в гостях "Нью-Йорк Нікс" (104:114), передає "Укрінформ".

Лень на майданчик не виходив. У свою чергу Михайлюк набрав 11 очок, зробив 3 підбирання, 5 передач і 2 перехоплення.

Результати поєдинків ігрового дня:

"Бостон Селтікс" - "Торонто Репторс" - 132:125 (31:34, 35:36, 35:22, 31:33)

"Вашингтон Візардс" - "Лос-Анджелес Кліпперс" - 119:117 (25:22, 29:39, 33:26, 32:30)

"Нью-Йорк Нікс" - "Детройт Пістонс" - 114:104 (33:27, 26:19, 34:28, 21:30)

"Індіана Пейсерс" - "Денвер Наггетс" - 103:113 (29:28, 23:33 22:21 29:31)

"Мемфіс Гріззліс" - "Мілуокі Бакс" - 111:112 (17:31, 34:30, 33:23, 27:28)

"Нью-Орлеан Пеліканс" - "Маямі Хіт" - 93:103 (15:31, 30:24, 25:22, 23:26)

"Сан-Антоніо Сперс" - "Оклахома-Сіті Тандер" - 102:107 (24:27, 37:23, 23:31, 18:26)

"Портленд Трейл Блейзерс" - "Сакраменто Кінгз" - 123:119 (30:27, 29:29, 30:34, 34:29)

"Фінікс Санс" - "Голден Стейт Ворріорс" - 120:98 (34:23, 28:28, 25:22, 33:25).

Нагадаємо, що "Детройт" з Михайлюком поступився "Орландо"