Українська COVID-вакцина може з'явитися за рік – Степанов
Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент Укрінформу.
"Нам потрібно пройти великий шлях, щоб кандидат у вакцину став уже вакциною. Для цього треба пройти три фази клінічних досліджень. Зараз підбирається в Україні необхідне виробництво, де це може бути зроблено. Якщо очікування наші збудуться, і обраний виробник і шлях ми пройдемо нормально, то вже десь за рік ми можемо отримати оригінальну українську вакцину від COVID-19", - сказав Степанов.
Він зауважив, що попри те, що у розробці вакцини беруть участь американські компанії, кандидат на вакцину - саме український.
Як повідомлялося, 20 жовтня міністр охорони здоров’я Максим Степанов разом із вченими та науковцями презентував Президенту України Володимиру Зеленському результати доклінічної фази дослідження оригінального українського кандидата у вакцини проти COVID-19. Доклінічні випробування кандидата у вакцини проти коронавірусної хвороби тривали майже пів року.
Розробка вакцини здійснюється українськими та американськими компаніями, а також вітчизняними вченими, зокрема з Інституту мікробіології НАН.
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