Українська COVID-вакцина може з'явитися за рік – Степанов

Оригінальна українська вакцина від COVID-19 може з'явитися за рік після проведення усіх необхідних досліджень.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент Укрінформу.

"Нам потрібно пройти великий шлях, щоб кандидат у вакцину став уже вакциною. Для цього треба пройти три фази клінічних досліджень. Зараз підбирається в Україні необхідне виробництво, де це може бути зроблено. Якщо очікування наші збудуться, і обраний виробник і шлях ми пройдемо нормально, то вже десь за рік ми можемо отримати оригінальну українську вакцину від COVID-19", - сказав Степанов.

Він зауважив, що попри те, що у розробці вакцини беруть участь американські компанії, кандидат на вакцину - саме український.

Як повідомлялося, 20 жовтня міністр охорони здоров’я Максим Степанов разом із вченими та науковцями презентував Президенту України Володимиру Зеленському результати доклінічної фази дослідження оригінального українського кандидата у вакцини проти COVID-19. Доклінічні випробування кандидата у вакцини проти коронавірусної хвороби тривали майже пів року.

Розробка вакцини здійснюється українськими та американськими компаніями, а також вітчизняними вченими, зокрема з Інституту мікробіології НАН.

Читайте також: вакцина від COVID-19 не зупинить вірус повністю, вважають у Лондоні