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Українська дзюдоїстка Білодід перемогла в міжнародному турнірі Grand Slam

У лютому 2018 року Дар'я Білодід вже здобувала перемогу під час турніру GRAND SLAM з дзюдо, який відбувався у Парижі
Українська дзюдоїстка Дар`я Білодід здобула перемогу в категорії до 48 кілограмів у міжнародному турнірі Grand Slam, що проходить в Абу-Дабі (Об'єднані Арабські Емірати).
Українська дзюдоїстка Білодід перемогла в міжнародному турнірі Grand Slam Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України, повідомляє "Громадське".

У фіналі турніру спортсменка перемогла словенську дзюдоїстку Маруші Штангар.

Фото: НОК України у Twitter
У лютому 2018 року Дар'я Білодід вже здобувала перемогу під час турніру GRAND SLAM з дзюдо, який відбувався у Парижі.
 
У серпні 2019 року українська дзюдоїстка Дар'я Білодід виграла чемпіонат світу, який проходить у Токіо (Японія). Спортсменка захистила титул, який завоювала на минулому чемпіонаті світу в Баку.
 
Нагадаємо, що гімнаст Радівілов здобув "бронзу" чемпіонату світу в опорному стрибку.
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24 10 2019 17:59
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