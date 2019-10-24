СПОРТ НОВИНИУкраїнська дзюдоїстка Дар`я Білодід здобула перемогу в категорії до 48 кілограмів у міжнародному турнірі Grand Slam, що проходить в Абу-Дабі (Об'єднані Арабські Емірати).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українська дзюдоїстка Білодід перемогла в міжнародному турнірі Grand Slam
У лютому 2018 року Дар'я Білодід вже здобувала перемогу під час турніру GRAND SLAM з дзюдо, який відбувався у Парижі
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України, повідомляє "Громадське".
У фіналі турніру спортсменка перемогла словенську дзюдоїстку Маруші Штангар.
Фото: НОК України у Twitter
У лютому 2018 року Дар'я Білодід вже здобувала перемогу під час турніру GRAND SLAM з дзюдо, який відбувався у Парижі.
У серпні 2019 року українська дзюдоїстка Дар'я Білодід виграла чемпіонат світу, який проходить у Токіо (Японія). Спортсменка захистила титул, який завоювала на минулому чемпіонаті світу в Баку.
Нагадаємо, що гімнаст Радівілов здобув "бронзу" чемпіонату світу в опорному стрибку.
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