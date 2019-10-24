Українська дзюдоїстка Білодід перемогла в міжнародному турнірі Grand Slam

У лютому 2018 року Дар'я Білодід вже здобувала перемогу під час турніру GRAND SLAM з дзюдо, який відбувався у Парижі

Українська дзюдоїстка Дар`я Білодід здобула перемогу в категорії до 48 кілограмів у міжнародному турнірі Grand Slam, що проходить в Абу-Дабі (Об'єднані Арабські Емірати).

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України, повідомляє "Громадське".

У фіналі турніру спортсменка перемогла словенську дзюдоїстку Маруші Штангар.

Фото: НОК України у Twitter

У лютому 2018 року Дар'я Білодід вже здобувала перемогу під час турніру GRAND SLAM з дзюдо, який відбувався у Парижі.

У серпні 2019 року українська дзюдоїстка Дар'я Білодід виграла чемпіонат світу, який проходить у Токіо (Японія). Спортсменка захистила титул, який завоювала на минулому чемпіонаті світу в Баку.