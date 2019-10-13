СПОРТ НОВИНИУкраїнський гімнаст Ігор Радівілов виграв бронзову медаль в опорному стрибку на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики в Штутгарті.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Гімнаст Радівілов здобув "бронзу" чемпіонату світу в опорному стрибку
Перше та друге місце посіли росіяни Микита Нагорний та Артур Далалоян
Фото: unian.ua
Загалом Радівілов отримав 14,749 бала і зайняв третє місце, повідомляє "Громадське".
Перше та друге місце посіли росіяни Микита Нагорний та Артур Далалоян.
Фото: офіційна сторінка НОК України у Twitter
Раніше український гімнаст Олег Верняєв виграв бронзову медаль у багатоборстві на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики - це перша медаль України в історії за часів незалежності.
У березні 2019 року український спортсмен Ігор Радівілов здобув дві золоті медалі на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики, який проходив у Досі (Катар).
Нагадаємо, що Усик дебютував з перемогою в суперважкій вазі
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