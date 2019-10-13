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Гімнаст Радівілов здобув "бронзу" чемпіонату світу в опорному стрибку

Перше та друге місце посіли росіяни Микита Нагорний та Артур Далалоян
Український гімнаст Ігор Радівілов виграв бронзову медаль в опорному стрибку на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики в Штутгарті.
Гімнаст Радівілов здобув "бронзу" чемпіонату світу в опорному стрибку Фото: unian.ua

Загалом Радівілов отримав 14,749 бала і зайняв третє місце, повідомляє "Громадське".

Перше та друге місце посіли росіяни Микита Нагорний та Артур Далалоян.

Фото: офіційна сторінка НОК України у Twitter

 

Раніше український гімнаст Олег Верняєв виграв бронзову медаль у багатоборстві на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики - це перша медаль України в історії за часів незалежності.

У березні 2019 року український спортсмен Ігор Радівілов здобув дві золоті медалі на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики, який проходив у Досі (Катар).

Нагадаємо, що Усик дебютував з перемогою в суперважкій вазі

 

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13 10 2019 17:46
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