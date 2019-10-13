Гімнаст Радівілов здобув "бронзу" чемпіонату світу в опорному стрибку

Загалом Радівілов отримав 14,749 бала і зайняв третє місце, повідомляє "Громадське".

Перше та друге місце посіли росіяни Микита Нагорний та Артур Далалоян.

Фото: офіційна сторінка НОК України у Twitter

Раніше український гімнаст Олег Верняєв виграв бронзову медаль у багатоборстві на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики - це перша медаль України в історії за часів незалежності.

У березні 2019 року український спортсмен Ігор Радівілов здобув дві золоті медалі на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики, який проходив у Досі (Катар).

Нагадаємо, що Усик дебютував з перемогою в суперважкій вазі