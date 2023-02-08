"Українська книжкова поличка" з’явилася в ПАР

У Центральній бібліотеці міста Кейптаун, що у Південно-Африканській Республіці, відкрили "Українську книжкову поличку".

Посольство України у ПАР розповіло у Facebook, що спільний проєкт Першої леді України Олени Зеленської, Міністерства закордонних справ України, Міністерства культури та інформаційної політики України, Українського інституту книги був втілений у життя.

“Під час церемонії відкриття гості бібліотеки дізналися більше про українську літературу та насолодилися читанням віршів південноафриканських поетів”, – йдеться в публікації.

Посол України в ПАР Любов Абравітова під час відкриття Книжкової полички у Центральній бібліотеці міста Кейптаун розповіла:

“Спільно з Українською Асоціацією Південної Африки “Українська Асоціація в ПАР” Посольство передало до бібліотеки книги з мистецтва, дитячої літератури, історії України, художню літературу, поезію, путівники”, – розповіли в посольстві.