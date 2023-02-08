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"Українська книжкова поличка" з’явилася в ПАР

08 лютого 2023, 14:44
У Центральній бібліотеці міста Кейптаун, що у Південно-Африканській Республіці, відкрили "Українську книжкову поличку".

Посольство України у ПАР розповіло у Facebook, що спільний проєкт Першої леді України Олени Зеленської, Міністерства закордонних справ України, Міністерства культури та інформаційної політики України, Українського інституту книги був втілений у життя. 

Під час церемонії відкриття гості бібліотеки дізналися більше про українську літературу та насолодилися читанням віршів південноафриканських поетів”, – йдеться в публікації. 

Посол України в ПАР Любов Абравітова під час відкриття Книжкової полички у Центральній бібліотеці міста Кейптаун розповіла:

Спільно з Українською Асоціацією Південної Африки “Українська Асоціація в ПАР” Посольство передало до бібліотеки книги з мистецтва, дитячої літератури, історії України, художню літературу, поезію, путівники”, – розповіли в посольстві.

ПАРУкраїнська книжкова поличка

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