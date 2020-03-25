Українська рада бізнесу пропонує з 3 квітня частково відновити ділову активність

На думку УРБ, державі варто перейти від заборони роботи широкого сегмента бізнесу до заборони виключно окремих сегментів, які передбачають великі скупчення людей

"Ми повинні зберегти економіку, бізнес повинен працювати і сплачувати податки - всі, як один. Ми повинні підтримувати медицину загалом і медиків... Тому пропонуємо частково поновити ділову активність з 3 квітня, у жодному випадку не запроваджуючи додаткових заходів і поступово скасовуючи наявні заборони", - йдеться в заяві.

Українська рада бізнесу (УРБ) пропонує з 3 квітня частково відновити ділову активність, відмовитися від вжиття додаткових заходів і поступово скасовувати запроваджені обмеження, йдеться в заяві на сайті організації, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми повинні зберегти економіку, бізнес повинен працювати і сплачувати податки - всі, як один. Ми повинні підтримувати медицину загалом і медиків... Тому пропонуємо частково поновити ділову активність з 3 квітня, у жодному випадку не запроваджуючи додаткових заходів і поступово скасовуючи наявні заборони", - йдеться в заяві.

При цьому УРБ пропонує наступні кроки для зупинення поширення Сovid-19: широке тестування та ізоляція інфікованих, посилений контроль за інфікованими в самоізоляції за допомогою електронних засобів, точкові обмеження громадського транспорту для ризикових груп - скасування пільг для ризикових груп, обладнання медичних закладів та захист лікарів.

На думку УРБ, державі варто перейти від заборони роботи широкого сегмента бізнесу до заборони виключно окремих сегментів, які передбачають великі скупчення людей.

"Запровадження режиму надзвичайного стану на цей час не виглядає доцільним, виглядає достатнім режим надзвичайної ситуації у певних областях", - зазначає бізнес-об'єднання.

"Представники коаліції УРБ, до складу якої входять 84 провідні українські асоціації, закликають представників Кабміну, президента та парламенту терміново розглянути запропоновані заходи та невідкладно ініціювати проведення спільного засідання та створення Антикризового центру за участі фахівців КМУ, Офісу президента, ВРУ, бізнесу, експертів для обговорення і напрацювання плану дій, який забезпечить ефективну протидію епідемії і не зашкодить економіці", - закликає УРБ.

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