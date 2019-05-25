СПОРТ НОВИНИУкраїнська тенісистка Даяна Ястремська перемогла на турнірі WTA серії International у Страсбургу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українська тенісистка Ястремська виграла турнір WTA у Страсбургу
19-річна Ястремська, яка є 42-ою ракеткою світу, отримає 43 тисяч доларів з призового фонду турніру
Фото: btu.org.ua
У фіналі українка перемогла представницю Франції Каролін Гарсію у трьох сетах: 6:4, 5:7, 7:6, повідомляє "Громадське".
Зазначимо, що Гарсія, яка 24-ою ракеткою світу, у чвертьфіналі вибила іншу українку - Марту Костюк
19-річна Ястремська, яка є 42-ою ракеткою світу, отримає 43 тисяч доларів з призового фонду турніру. Це її третя перемога на турнірі WTA (Жіноча тенісна асоціація).
Нагадаємо, у січні 2019 року Ястремська стала переможницею в номінації Прорив місяця за версією Жіночої тенісної асоціації.
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25 05 2019 19:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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