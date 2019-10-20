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Українська велогонщиця Соловей здобула медаль чемпіонату Європи

Збірна України залишається в топ-10 медального заліку
Українська велогонщиця Анна Соловей здобула бронзову медаль чемпіонату Європи з велотреку у нідерландському Апелдорні.
Українська велогонщиця Соловей здобула медаль чемпіонату Європи Фото: з вільних джерел
Велогонщиця успішно виступила в груповій гонці. Соловей вдалося набрати 38 очок - 20 за коло переваги і 18 на проміжних фінішах, повідомляє "Громадське".
 
Українка поступилася італійці Марії Джулії Конфалоньєрі (46) і Тетяні Шараковій з Білорусі (44).
 
Це вже друга медаль для збірної України на турнірі. Раніше срібло у спринті вдалося завоювати Олені Стариковій.
 
Збірна України залишається в топ-10 медального заліку.
Фото: офіційна сторінка НОК України та олімпійська команда у Facebook
Нагадаємо, що гімнаст Радівілов здобув "бронзу" чемпіонату світу в опорному стрибку.
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20 10 2019 11:30
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