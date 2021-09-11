Українська входить до 30 найпоширеніших мов світу – Кремінь

Сьогодні, на день вшанування пам'яті Преподобного Нестора-Літописця - 9 листопада, - ми традиційно відзначаємо День української писемності та мови

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявляє, що українська мова входить до 30 найпоширеніших мов світу.

Про це пресслужба уповноваженого із захисту державної мови повідомляє у Фейсбуці.

"Сьогодні, на день вшанування пам'яті Преподобного Нестора-Літописця - 9 листопада, - ми традиційно відзначаємо День української писемності та мови", - зазначив Кремінь.

Він зауважив, що українською мовою розмовляють понад 45 мільйонів людей. "Більшість з них живе в Україні, але функціонування та розвиток української мови поза межами нашої держави - особлива сторінка. Українців, які проживають на різних континентах, - не менше 20 мільйонів. Саме мова - цементуючий фактор українських громад в Європі, Америці, Австралії, Африці, Азії", - заявив мовний омбудсмен.

У цей визначний для української мови день Кремінь побажав, щоб зростала кількість її носіїв, тих, хто по-справжньому її любить і шанує. "Бо в нашій мові бринить наша душа й гучно звучить наша правда", - заявив він.

Кремінь побажав успіху, добробуту й процвітання усім, для кого українська мова не просто засіб спілкування, а основа основ та захист національних інтересів!