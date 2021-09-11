CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявляє, що українська мова входить до 30 найпоширеніших мов світу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українська входить до 30 найпоширеніших мов світу – Кремінь
Сьогодні, на день вшанування пам'яті Преподобного Нестора-Літописця - 9 листопада, - ми традиційно відзначаємо День української писемності та мови
Фото: УНН
Про це пресслужба уповноваженого із захисту державної мови повідомляє у Фейсбуці.
"Сьогодні, на день вшанування пам'яті Преподобного Нестора-Літописця - 9 листопада, - ми традиційно відзначаємо День української писемності та мови", - зазначив Кремінь.
Він зауважив, що українською мовою розмовляють понад 45 мільйонів людей. "Більшість з них живе в Україні, але функціонування та розвиток української мови поза межами нашої держави - особлива сторінка. Українців, які проживають на різних континентах, - не менше 20 мільйонів. Саме мова - цементуючий фактор українських громад в Європі, Америці, Австралії, Африці, Азії", - заявив мовний омбудсмен.
У цей визначний для української мови день Кремінь побажав, щоб зростала кількість її носіїв, тих, хто по-справжньому її любить і шанує. "Бо в нашій мові бринить наша душа й гучно звучить наша правда", - заявив він.
Кремінь побажав успіху, добробуту й процвітання усім, для кого українська мова не просто засіб спілкування, а основа основ та захист національних інтересів!
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09 11 2021 12:33 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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