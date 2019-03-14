Українські добровольці змінили історію, - Яценюк
"П'ять років тому Кремль хотів поставити українців на коліна і знищити нашу державність. Спочатку через своїх маріонеток ворог знекровив нашу економіку і зруйнував українську армію. Розстріли на Майдані стали початком війни. Далі була окупація Криму і вторгнення на Донбас", - написав у своєму Facebook Лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк 14 березня, в День українського добровольця.
Але українська нація не злякалася, наголосив лідер "Народного фронту": "Десятки, сотні тисяч людей добровільно стали до зброї, щоб боронити Україну. Їхня незламна воля зупинила агресора. Весь світ побачив, що Україна - є. Вона битиметься за свою свободу до перемоги".
"Кожен із добровольців зробив гідний вчинок. Кожен з них відповів окупантам за весь український народ. Українці завжди пам’ятатимуть і шануватимуть своїх Героїв", - написав Арсеній Яценюк.
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