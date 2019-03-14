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Українські добровольці змінили історію, - Яценюк

"Десятки, сотні тисяч людей добровільно стали до зброї, щоб боронити Україну. Весь світ побачив, що Україна битиметься за свою свободу до перемоги"
Лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк впевнений, що українські добровольці змінили історію.
Українські добровольці змінили історію, - Яценюк Фото: nfront.org.ua

"П'ять років тому Кремль хотів поставити українців на коліна і знищити нашу державність. Спочатку через своїх маріонеток ворог знекровив нашу економіку і зруйнував українську армію. Розстріли на Майдані стали початком війни. Далі була окупація Криму і вторгнення на Донбас", - написав у своєму Facebook Лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк  14 березня, в День українського добровольця.

Але українська нація не злякалася, наголосив лідер "Народного фронту": "Десятки, сотні тисяч людей добровільно стали до зброї, щоб боронити Україну. Їхня незламна воля зупинила агресора. Весь світ побачив, що Україна - є. Вона битиметься за свою свободу до перемоги".

"Кожен із добровольців зробив гідний вчинок. Кожен з них відповів окупантам за весь український народ. Українці завжди пам’ятатимуть і шануватимуть своїх Героїв", - написав Арсеній Яценюк.

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14 03 2019 10:29
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