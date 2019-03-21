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Українські дороги планують обладнати шумовими смугами для зменшення кількості аварій

В Україні такі шумові смуги будуть облаштовувати на найбільших трасах - дорогах першої та другої категорій
У Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ розробили нові будівельні норми, які зобов'яжуть облаштовувати на найбільших українських трасах шумові смуги вздовж узбіч.
Українські дороги планують обладнати шумовими смугами для зменшення кількості аварій Фото:Facebook

За розрахунками Мінрегіону, застосування шумових смуг сприятиме зменшенню кількості дорожньо-транспортних пригод. Зокрема, в країнах ЄС після облаштування шумових смуг кількість ДТП зменшується у щонайменше 2 рази, повідомляє "Громадське". 

"Під час наїзду на таку шумову розмітку, водій автомобіля відчуває суттєву вібраційну та шумову дію. Це сприяє підвищенню уваги на дорозі під час руху. Наприклад, якщо людина починає засипати за кермом, такі шумові смуги можуть врятувати життя", - пояснює заступник міністра регіонального розвитку Лев Парцхаладзе.

За його словами, в Україні такі шумові смуги будуть облаштовувати на найбільших трасах - дорогах першої та другої категорій, а саме на узбіччях таких доріг та перед наближенням до ділянки з підвищеною небезпекою.

Відповідні зміни до будівельних норм набудуть чинності після їхнього затвердження Мінрегіоном та публікації на сайті відомства. Їх застосовуватимуть при будівництві та ремонті доріг.

Нагадаємо, що Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ розробляє зміни до норми щодо складу асфальтобетонної суміші, яка, за розрахунками відомства, здатна підвищити строк служби доріг на 20%.

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21 03 2019 13:28
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