Українські дрони дальньої дії за західними технологіями вражають росію – BBC

Збирають безпілотники з різних компонентів як Ікеа.

Західні технології і кошти допомагають Києву здійснити сотні далеких ударів усередині рф, попри те, що союзники по НАТО досі відмовляються надати Україні дозвіл на використання їхніх боєприпасів через побоювання ескалації.

Про це повідомляє британська компанія суспільного телерадіомовлення BBC.

Журналісти пишуть, що протягом останніх кількох місяців Україна нарощувала свої далекобійні удари всередині росії. ЗСУ запускають десятки безпілотників одночасно по стратегічних цілях кілька разів на тиждень, які включають бази ВПС, склади нафти та боєприпасів і командні центри.

Наразі українські заводи щомісяця виробляють сотні ударних дронів незначної вартості, порівнюючи з аналогами із Заходу. Одна компанія повідомила BBC, що вже створила непропорційний вплив на військову економіку росії за відносно невеликі витрати.

В місіях участь беруть кілька розробників, Серед яких один із найбільших в Україні виробників безпілотників односторонньої атаки і компанія, яка допомогла розробити програмне забезпечення для України для нанесення цих ударів.

Франциско Серра-Мартінс каже, що ця стратегія вже створює величезні дилеми для москви. Він вважає, що за додаткових інвестицій це переверне хід війни на користь України.

Півтора року томукомпанії Terminal Autonomy, співзасновником якої він є, навіть не існувало. Зараз вона виробляє понад сотню безпілотних літальних апаратів дальнього радіусу дії AQ400 Scythe на місяць із радіусом дії 750 км. Компанія також виготовляє сотні безпілотних літальних апаратів AQ100 Bayonet меншого радіусу дії на місяць, які можуть літати на кілька сотень кілометрів.

Безпілотники виготовлені з дерева та збираються на колишніх меблевих фабриках в Україні. Серра-Мартінс, колишній королівський інженер австралійської армії, створив компанію разом зі своїм українським партнером за фінансової підтримки США. Це одна з принаймні трьох компаній, які зараз масово виробляють дрони в Україні.

Він описує свої дрони як "по суті літаючі меблі – ми збираємо їх, як Ikea". Щоб побудувати фюзеляж, потрібно приблизно годину, ще стільки ж часу потрібно, щоб укласти в нього "мізки" – електроніку, двигун і вибухівку.

Дрон Bayonet компанії коштує кілька тисяч доларів. Натомість російська ракета протиповітряної оборони, використана для його збиття, може коштувати понад 1 мільйон доларів.

Palantir це велика американська компанія з аналізу даних, була однією з перших західних технологічних компаній, яка допомогла Україні під час війни. Вона почала із надання програмного забезпечення для підвищення швидкості та точності артилерійських ударів.

Наразі надала Україні нові інструменти для планування ударів з безпілотників великої дальності.

Британські інженери з Palantir, працюючи з українськими колегами, розробили програму для створення та картографування найкращих шляхів досягнення мети. Palantir чітко пояснює, що не бере участі в місіях, але допоміг навчити понад 1000 українців, як використовувати його програмне забезпечення.

Використовуючи потоки даних, компанія може нанести на карту російську протиповітряну оборону, радари та радіоелектронні перешкоди. Кінцевий продукт виглядає схожим на топографічну схему.

Чим щільніші контури, тим важчий протиповітряний захист. Місцезнаходження вже визначені Україною за допомогою комерційних супутникових знімків і засобів сигнальної розвідки.

Луїс Мослі з Palantir каже, що програма допомагає Україні обійти російські системи радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони, щоб досягти своєї мети.

"Розуміння та візуалізація того, як це виглядає в усьому бойовому просторі, є справді критичним для оптимізації цих місій", - каже він.

Під час одного удару можуть використовувати до 60 по одній цілі і переважно вночі.

Звісно, більшість буде збито і усього 10% можуть досягти мети, але деякі дрони навіть збивають по дорозі дружнім вогнем: власною ППО України.

Україні довелося виробити способи протидії російським радіоелектронним перешкодам. Дрон Scythe від Terminal Autonomy використовує візуальне позиціонування, орієнтуючись на своєму курсі та досліджуючи рельєф за допомогою штучного інтелекту. Пілот не задіяний.

Програмне забезпечення Palantir вже відобразить найкращі маршрути. Пан Серра-Мартінс каже, що польоти великої кількості безпілотників є ключем до приголомшення та виснаження протиповітряної оборони рф. Це також робить безпілотники дешевшими, ніж ракети, які намагаються їх збити, або цілі, які вони намагаються вразити.

Професор Джастін Бронк з Королівського інституту об’єднаних служб вважає, що українські атаки безпілотників дальнього радіусу дії створюють дилеми для москви, хоча росія має багато протиповітряної оборони, вона все одно не може захистити все.

Професор Бронк каже, що дальні удари України показують пересічним росіянам, що "держава не може захистити їх повністю і що росія вразлива".

Українські безпілотники були помічені на відстані понад 1000 км на території рф. Їх збили над москвою, проте головна увага приділяється військовим об’єктам. На наведеній нижче карті показано лише декілька з дюжини цілей, уражених за останні кілька місяців, серед них п'ять російських авіабаз.

Професор Джастін Бронк каже, що націлювання на російські авіабази поки що було єдиним ефективним способом відповіді України на плануючі бомби рф.

Ці дії змусили кремль перемістити літаки на більш віддалені бази та зменшити частоту їхніх атак. На супутникових знімках видно, як українські безпілотники успішно пошкодили ангари на авіабазі в Маринівці.

Нанесення дальніх ударів безпілотників координується українськими спецслужбами, які працюють в умовах секретності, але інші джерела повідомили про деякі деталі.