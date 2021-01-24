БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИВ 2020 році Україна експортувала риби та морепродуктів на 52,4 мільйонів доларів, що на 13,2% більше, ніж в 2019 році.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українські експортери риби заробили на 13% більше ніж торік
Фото: russian.cri.cn
Про це йдеться у прес-релізі асоціації "Українських імпортерів риби та морепродуктів", пише "Економічна правда".
Основні країни, куди Україна експортувала рибу та морепродукти (в грошовому вираженні):
Найбільша кількість риби була експортована до Німеччини - 11 млн дол. На другому місці Данія - 6,5 млн. А на третьому - Японія, куди експорт риби з України склав 4,75 млн дол.
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24 01 2021 16:21 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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