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Українські експортери риби заробили на 13% більше ніж торік

В 2020 році Україна експортувала риби та морепродуктів на 52,4 мільйонів доларів, що на 13,2% більше, ніж в 2019 році.
Українські експортери риби заробили на 13% більше ніж торік Фото: russian.cri.cn

Про це йдеться у прес-релізі  асоціації "Українських імпортерів риби та морепродуктів", пише "Економічна правда".

Основні країни, куди Україна експортувала рибу та морепродукти (в грошовому вираженні):

Найбільша кількість риби була експортована до Німеччини - 11 млн дол. На другому місці Данія - 6,5 млн. А на третьому - Японія, куди експорт риби з України склав 4,75 млн дол.

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24 01 2021 16:21
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