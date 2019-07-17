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Українські фільми будуть використовувати в школах

"Зараз в Україні розвивається чудовий медійний контент, який підтримується державним бюджетом"
Міністерство освіти і науки та Міністерство культури України підписали меморандум про співпрацю в сфері використання українських художніх і документальних фільмів у навчальному процесі в школах.
Українські фільми будуть використовувати в школах Фото: humanrights.org.ua

Документ підписали між відомствами після засідання уряду в середу, 17 липня, повідомляє "Громадське".

"Зараз в Україні розвивається чудовий медійний контент, який підтримується державним бюджетом. Використання українського продукту, який є дуже цікавим і дуже якісним, в освітньому процесі буде мотивувати дітей, і надасть можливість в цікавий спосіб ознайомлюватися як з культурним продуктом, так і отримувати користь в навчанні", - зазначила міністерка освіти Лілія Гриневич.

Фільми планують розмістити на спеціальному електронному порталі, який буде в доступі для закладів освіти. Також там будуть розміщуватися тизери до фільмів.

Нагадаємо, що не минуло й кількох тижнів, як фільм Львівського режисера Олександра Денисенка "WONDERWALL" отримав 5 нагород в США за один вікенд, як фільм знову візначили кількома престижними нагородами у Нью Йорку, Лос-Анджелесі та Лондоні.

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17 07 2019 14:33
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