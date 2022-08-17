Українські медзаклади отримали велику партію генераторів - МОЗ

Всі генератори вже розвезені до лікарень у фронтових та прифронтових областях України, а також лікарнями на Заході України, які наразі приймають найбільшу кількість пацієнтів

Лікарні отримали ще 173 генератори від міжнародних партнерів.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров'я.

"До українських лікарень надійшла партія генераторів від міжнародної організації Crown Agents Limited. Загалом в рамках цієї поставки до медичних закладів доставлено 173 генератори. Такі генератори автоматично спрацьовують в разі аварійного відключення електрики та постачають напругу в мережу. Це дозволить забезпечити безперебійну роботу лікарні в критичний момент", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, всі генератори вже розвезені до лікарень у фронтових та прифронтових областях України, також партія генераторів розподілена між лікарнями на Заході України, які наразі приймають найбільшу кількість пацієнтів.

Раніше в МОЗ повідомляли про поставку 110 генераторів змінного струму в рамках проекту міжнародної технічної допомоги "Забезпечення енергетичної стабільності лікарень України".