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Українські медзаклади отримали велику партію генераторів - МОЗ

Всі генератори вже розвезені до лікарень у фронтових та прифронтових областях України, а також лікарнями на Заході України, які наразі приймають найбільшу кількість пацієнтів
Українські медзаклади отримали велику партію генераторів - МОЗ

Лікарні отримали ще 173 генератори від міжнародних партнерів.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров'я.

"До українських лікарень надійшла партія генераторів від міжнародної організації Crown Agents Limited. Загалом в рамках цієї поставки до медичних закладів доставлено 173 генератори. Такі генератори автоматично спрацьовують в разі аварійного відключення електрики та постачають напругу в мережу. Це дозволить забезпечити безперебійну роботу лікарні в критичний момент", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, всі генератори вже розвезені до лікарень у фронтових та прифронтових областях України, також партія генераторів розподілена між лікарнями на Заході України, які наразі приймають найбільшу кількість пацієнтів.

Раніше в МОЗ повідомляли про поставку 110 генераторів змінного струму в рамках проекту міжнародної технічної допомоги "Забезпечення енергетичної стабільності лікарень України".
 
Як писав iPress, за період від початку активної фази збройної агресії росії Україна отримала 8,5 тисяч тонн медичної гуманітарної допомоги на загальну суму більше ніж 12 мільярдів гривень.
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17 08 2022 10:26
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