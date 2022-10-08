З початку вторгнення рф Україна отримала 8,5 тисяч тонн медичної допомоги

За період від початку активної фази збройної агресії росії Україна отримала 8,5 тисяч тонн медичної гуманітарної допомоги на загальну суму більше ніж 12 мільярдів гривень.

Про це повідомляє пресслужба міністерства охорони здоров’я.

У відомстві уточнили, що допомогу надають понад 60 міжнародних і благодійних організацій, медичних закладів, іноземних та вітчизняних компаній, а також уряди 35 держав.

Гуманітарну допомогу розвантажують на складах поблизу державного кордону, там її обліковують, а потім розподіляють та доставляють до регіонів, ураховуючи пріоритетність.