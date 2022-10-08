НОВИНИУ міністерстві охорони здоров’я уточнили, що допомогу надають понад 60 міжнародних і благодійних організацій, медичних закладів, іноземних та вітчизняних компаній, а також уряди 35 державПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
З початку вторгнення рф Україна отримала 8,5 тисяч тонн медичної допомоги
За період від початку активної фази збройної агресії росії Україна отримала 8,5 тисяч тонн медичної гуманітарної допомоги на загальну суму більше ніж 12 мільярдів гривень.
Про це повідомляє пресслужба міністерства охорони здоров’я.
У відомстві уточнили, що допомогу надають понад 60 міжнародних і благодійних організацій, медичних закладів, іноземних та вітчизняних компаній, а також уряди 35 держав.
Гуманітарну допомогу розвантажують на складах поблизу державного кордону, там її обліковують, а потім розподіляють та доставляють до регіонів, ураховуючи пріоритетність.
"Уся гуманітарна допомога розподіляється за пріоритетністю. Найперше – для закриття потреб медичних закладів, що знаходяться в зоні бойових дій та поблизу, а також тих, що займаються лікуванням поранених. Також перевагу мають заклади регіонів із великою кількістю внутрішньо переміщених осіб", - підкреслили в МОЗ.
Як раніше повідомляв iPress, міністр фінансів Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи Аруп Банерджі підписали Угоду про надання Україні гранту у розмірі 4,5 млрд доларів США.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
10 08 2022 11:08 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Україна отримала першу партію турецьких БТР
- ФОТО У чилійській пустелі утворилася загадкова діра
- ВІДЕО В Україні затримана диверсійна група, яка планувала вбити Резнікова і Буданова - СБУ
- Міноборони України повідомило про знищення 9 літаків рф після вибухів на аеродромі в Криму
- Ренесанс, що не відбувся. Чи досі існують в Україні таємні ордени і навіщо