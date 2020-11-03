Українські синхроністи завоювали сім золотих медалей

Українська збірна з синхронного плавання виборола сім золотих медалей з десяти можливих на першому етапі світової серії FINA

Представники збірної виступали в п'яти командних видах - технічний дует, вільний дует, технічний командний номер, вільний командний номер і вільна комбінація - і у всіх отримали перемоги.

Українська збірна з синхронного плавання виборола сім золотих медалей з десяти можливих на першому етапі світової серії FINA (Міжнародної аматорської федерації плавання), що проходив в Парижі, повідомив Національний олімпійський комітет України. У підсумку команда посіла перше загальнокомандне місце в медальному заліку, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Фото: Інтерфакс-Україна

Представники збірної виступали в п'яти командних видах - технічний дует, вільний дует, технічний командний номер, вільний командний номер і вільна комбінація - і у всіх отримали перемоги.

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