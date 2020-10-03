Глава Офісу президента України вручив премію "Герої спортивного року"
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак взяв участь в XIV Всеукраїнській церемонії "Герої спортивного року", де вручив премію в номінації "Кращий тренер року", повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Премія присуджується щорічно кращим спортсменам, тренерам і командам за видатні досягнення року, що минає.
"Під час урочистої церемонії, організованої Національним олімпійським комітетом, керівник Офісу президента вручив нагороду у вигляді ексклюзивної статуетки переможцям у номінації "Кращий тренер року" - Світлані Кузнєцовій і Геннадію Білодіду. Цей дует тренує чемпіонку світу, чемпіонку Європи та II Європейських ігор з дзюдо Дарію Білодід", - йдеться в повідомленні на офіційному сайті Офісу президента України в понеділок увечері.
Під час нинішнього гала-вечора, який відбувся в Київському національному академічному театрі оперети, були оголошені переможці премії "Герої спортивного року" в 12 номінаціях.
Нагадаємо, що Володимир Кличко потрапив до числа номінантів на звання "Найкращого боксера десятиліття"
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