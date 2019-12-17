Володимир Кличко потрапив до числа номінантів на звання "Найкращого боксера десятиліття" У Кличка-молодшого підібралася гідна компанія

Американська асоціація журналістів, які пишуть про бокс (BBWA), представила номінантів на нагороду Joe Louis Fighter of the Decade, яку вручають найкращому боксерові десятиліття (2010-2019).

Фото:pravda.com.ua

Серед претендентів на престижну нагороду - колишній чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Володимир Кличко, повідомляє sportarena.com., передає LB.ua. Також на перемогу в номінації претендують: Сауль Альварес, Флойд Мейвезер, Менні Пак'яо і Андре Ворд. Переможця нагороди Joe Louis Fighter of the Decade буде оголошено 17 січня. Найкращим боксером минулого десятиліття (2000-2009) визнано філіппінця Пак'яо. Нагадаємо, що Мер Києва Віталій Кличко та його брат, ексчемпіон світу з боксу Володимир Кличко подали позов на телеканал "1+1" і мають намір захищати свою честь та гідність.

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