Українські військові готові до контрнаступу – генерал Міллі

Україна отримала все озброєння, яке просила, і готова до наступу та оборони.

Проте звільнити усі території в цьому році навряд чи буде можливо, заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі.

Про це він заявив в інтерв'ю Foreign Affairs

"Вони можуть як вести наступ, так і тримати оборону. Їм належить виконати значну роботу з планування, координації тощо, якщо вони проводитимуть наступальну операцію, але до наступу і оборони вони готові", - заявив генерал.

І додав, що путін прагнув швидко захопити Київ, за чотири-шість тижнів просунутися від російського кордону до Дніпра, а потім позбавити Україну доступу до Азовського моря.

Проте рф не досягла своїх цілей військовим шляхом, і тому минулої вести путін змінив свої стратегічні цілі, обмежившись південними областями України та зміцненням влади на Донбасі та в Криму.

Україна ж провела два успішні контрнаступи, під час яких російські війська були змушені відступити, сказав голова Об'єднаного комітету начальників штабів США.

І додав, що протягом зими значні території практично не переходили з рук у руки, за винятком, можливо, Бахмута.

"І тоді українці попросили нас про допомогу в нарощуванні своїх сил, для того, щоб у них була можливість проводити наступальні операції із застосуванням... механізованої бронетехніки і піхоти. Ми зробили це, але поки неясно, що з цього вийде", - сказав генерал Міллі.

Міллі також вважає, що досягнути своїх політичних цілей військовим шляхом будь-якій зі сторін буде "дуже важко".

Міллі не вважає це можливим в цьому році і при цьому він наголосив, що країна-агресор росія зазнала величезних втрат - як у військовому, так і в економічному плані.