Українські водоканали можуть перейти на погодинну подачу води з 20 серпня, - асоціація
Віце-президентка асоціації Ольга Бабій нагадала, що з 1 липня повноцінно запрацювала нова модель ринку електроенергії, що спричинило подорожчання електроенергії для підприємств на 25%, повідомляє "Громадське".
"Піднявши вартість тарифу на передачу для Укренерго, НКРЕКП не підняла вартість води і каналізації. Зараз усі водоканали країни понесли збитки у розмірі близько 200 млн гривень - за один місяць", - сказала Бабій.
Вона наголосила, що в серпні коштів для розрахунку вже не буде. Такі ж проблеми у теплокомуненерго.
"Ми хочемо попередити: з 20 серпня деякі міста вимушені будуть перейти на почасову подачу води, щоб скоротити витрати на електроенергію. Якщо ж ситуація не буде вирішена шляхом законодавчого корегування, водоканали будуть відключати від електропостачання", - сказала представниця асоціації.
"Укрводоканалекологія" бачить два виходи із ситуації: або збільшити тарифи на водопостачання та водовідведення, а також теплопостачання на 20%, або дозволити водоканалам та теплопостачальним підприємствам купувати електроенергію за ціною 1,68 гривні.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів виключив з проекту закону України "Про державний бюджет на 2019 рік" кошти, передбачені для фінансування програми "Питна вода України", яка була прийнята на підтримку галузі водопостачання ще у 2011 році.
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