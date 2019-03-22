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Український банк уперше провів з клієнтом валютний своп з гривнею, - НБУ

"Це цивілізована світова практика і залучення до неї українських підприємств, безумовно, є позитивним сигналом для економіки"
Український банк 21 березня вперше в історії фінансового ринку України провів зі своїм клієнтом операцію валютного свопу в форматі гривня-долар, тобто обмінявся валютами з зобов'язанням зворотного обміну через певний час, повідомив Національний банк України.
Український банк уперше провів з клієнтом валютний своп з гривнею, - НБУ Фото: НБУ

"Перша тестова транзакція була проведена банком з компанією, яка є одним з найбільших українських експортерів аграрної продукції", - йдеться в інформації центробанку на його сторінці в Facebook, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Заступник голови НБУ Олег Чурій в наведеному в пості коментарі нагадав, що в рамках валютної лібералізації Нацбанк надав можливість українському бізнесу використовувати такі інструменти мінімізації власних валютних ризиків та управління ліквідністю в різних валютах, як форварди і свопи.

"Це цивілізована світова практика і залучення до неї українських підприємств, безумовно, є позитивним сигналом для економіки", - зазначив Чурій.

7 лютого 2019 року набув чинності закон "Про валюту і валютні операції", який передбачає введення в дію більше 20 послаблень на валютному ринку.

Нагадаємо, що у НБУ закликали знизити облікову ставку для стимулювання економічного зростання.

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22 03 2019 21:43
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