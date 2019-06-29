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Український боксер Віктор Вихрист виграв "золото" Європейських ігор

У фінальному поєдинку вагової категорії понад 91 кг український боксер роздільним рішенням суддів переміг представника Франції Мурада Алієва
Уродженець міста Світловодськ Кіровоградської області Віктор Вихрист здобув у суботу "золото" боксерського турніру II Європейських ігор у Мінську.
Український боксер Віктор Вихрист виграв "золото" Європейських ігор Фото: Укрінформ

У фінальному поєдинку вагової категорії понад 91 кг український боксер роздільним рішенням суддів переміг представника Франції Мурада Алієва, повідомляє "Укрінформ".

Після цієї перемоги Україна має у загальному заліку Мінська-2019 37 медалей (10 золотих, 13 срібних, 14 бронзових). 

Нагадаємо, що наприкінці літа має відбутися бій Ломаченко - Кемпбелл.

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29 06 2019 19:58
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