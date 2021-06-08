Український фонд стартапів профінансував проектів на 5 мільйонів доларів
Про це повідомляє пресслужба Мінфіна з посиланням на слова заступника міністра Олександра Кави, пише "Економічна правда".
За цей час Фонд отримав понад 3 тисячі заявок. Серед переможців Грантової програми УФС першість мають стартапи з індустрії агротехнологій, AI (штучного інтелекту) та охорони здоров'я.
"Окрім того, Фонд заохочує команди стартаперів подавати проекти з розвитку електронного урядування (eGovernment), промисловості, інфраструктури та інших напрямків, які, безумовно, роблять значний вклад в розвиток інноваційної стартап-екосистеми, економіки та держави в цілому", - додав Кава.
Наразі загальна сума інвестицій у стартапи-переможців програми Фонду становить 23 млн доларів, а також 21 млн доларів суміжних сервісів. Також на 1 липня 2021 року Наглядова рада Фонду затвердила фінансування 130 стартапів за результатами пітчів та 65 стартапів в рамках Акселераційної програми.
Нагадаємо, що УФС і CASES запустили навчальну програму для стартапів
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