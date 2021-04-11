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Український гімнаст Ілля Ковтун став призером "Меморіалу Артура Гандера"

У Морже (Швейцарія) завершився традиційний, 38-й міжнародний турнір зі спортивної гімнастики "Меморіал Артура Гандера", присвячений пам'яті президента Міжнародної федерації гімнастики у 1966-1976 роках.
Український гімнаст Ілля Ковтун став призером "Меморіалу Артура Гандера" Фото: Xsport.ua

Бронзовим призером змагань став українець Ілля Ковтун, який із результатом 57,400 бала посів третє місце у багатоборстві (вільні, кінь, бруси, перекладина), передає Укрінформ.

Переміг із сумою 57,450 американець Юл Молдауер (вільні, кінь, опорний, бруси), який випередив за додатковими показниками росіянина Микиту Нагорного (вільні, кільця, опорний, бруси).

Трійку призерів у жінок склали Ангеліна Мельникова (Росія) - 43,200 бала (опорний, бруси, вільні), Таїс Бура (Франція) - 38,500 (опорний, бруси, колода) та Сієна Аліпіо (США) - 38,450 (опорний, бруси, колода).

"Меморіал Артура Гандера" проходив у форматі скороченого багатоборства: жінки виконували три вправи з чотирьох, чоловіки - чотири із шести. Причому спортсмени обирали вправи самі.

Нагадаємо, що український гімнаст Ігор Радівілов виграв бронзову медаль в опорному стрибку на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики в Штутгарті.

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04 11 2021 17:00
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