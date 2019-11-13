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Український ринок нових авто виріс майже на третину

Серед компактних авто найчастіше купували Peugeot 108. У B-класі лідером стало Renault Sandero. Найпопулярніша модель у C-класі - седан Renault Logan, який виявився найпопулярнішим серед усіх класів"
Найбільше нових машин купили кияни - жителі столиці придбали 3,8 тис машин на суму 120 млн доларів. Найменшу кількість авто зареєстрували у Рівному - 73 автомобілі загальною вартістю 2,4 млн доларів.
Український ринок нових авто виріс майже на третину Фото: google.com

У жовтні 2019 року українці купили 9 тисяч нових автомобілів на 270 мільйонів доларів - у порівнянні з жовтнем минулого року продажі виросли на 29%, повідомляє "Економічна правда".

Зазначається, що найпопулярнішою маркою в Україні було Renault, яких зареєстрували 1,9 тисяч авто на суму 30 млн доларів. 

Фото: Економічна Правда

Найбільше нових машин купили кияни - жителі столиці придбали 3,8 тис машин на суму 120 млн доларів. Найменшу кількість авто зареєстрували у Рівному - 73 автомобілі загальною вартістю 2,4 млн доларів.

"Серед компактних авто найчастіше купували Peugeot 108. У B-класі лідером стало Renault Sandero. Найпопулярніша модель у C-класі - седан Renault Logan, який виявився найпопулярнішим серед усіх класів.

Ліфтбек Skoda Octavia найчастіше купували серед машин класу D. Лідером E-класу була Toyota Camry. У F-класі бестселером став Mercedes S-Class. Поміж позашляховиків найбільше продажів отримав кросовер Kia Sportage", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що кількість куплених за місяць позашляховиків перевищила 6 тис авто, а легкових - 3 тис. Кожен п’ятий автомобіль, який зареєстрували в жовтні, мав вартість понад 35 тис доларів без врахування вартості додаткового обладнання. Ще 29% машин коштували дешевше 17 тис доларів.

У січні-вересні цього року українці придбали 61 тис нових автомобілів. Загальна сума витрат у перші 9 місяців поточного року становила 2 млрд доларів.

Нагадаємо, що набули чинності зміни в правилах отримання водійських прав

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13 11 2019 15:35
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