Українці скоротили продаж валюти банкам
Про це свідчать дані на сайті Національного банку України (НБУ), передає РБК - Україна.
За даними НБУ, в серпні обсяг операцій на готівковому ринку становив 2 744,5 млн доларів.
Всього з початку року населення продало банкам валюти на 10 169,6 млн доларів і купив на 9 048,2 млн доларів, сальдо склало 1 121,4 млн доларів.
За даними НБУ, в серпні 2020 року стабілізація валютних надходжень в Україну сприяла згладженій роботі валютного ринку. Завдяки цьому Національний банк відновив викуп надлишок пропозиції іноземної валюти на міжбанківському ринку.
Нагадаємо, що Національний банк України активізує виведення з обігу паперових банкнот номіналом 1 та 2 гривні зразків 2003-2007 років. Це ж стосується монети 1 гривня жовтого кольору, яка карбувалася до 2018 року.
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