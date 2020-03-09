Українці скоротили продаж валюти банкам

Громадяни як і раніше, більше продають валюти, ніж купують

Населення України в серпні 2020 року продало комерційним банкам готівкової валюти 1 447,8 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1 296,6 млн доларів. Таким чином, у серпні знову спостерігався чистий продаж валюти населенням, який склала 151,2 млн доларів, який був менший, ніж у липні (222,0 млн доларів).

Про це свідчать дані на сайті Національного банку України (НБУ), передає РБК - Україна.

За даними НБУ, в серпні обсяг операцій на готівковому ринку становив 2 744,5 млн доларів.

Всього з початку року населення продало банкам валюти на 10 169,6 млн доларів і купив на 9 048,2 млн доларів, сальдо склало 1 121,4 млн доларів.

За даними НБУ, в серпні 2020 року стабілізація валютних надходжень в Україну сприяла згладженій роботі валютного ринку. Завдяки цьому Національний банк відновив викуп надлишок пропозиції іноземної валюти на міжбанківському ринку.

Нагадаємо, що Національний банк України активізує виведення з обігу паперових банкнот номіналом 1 та 2 гривні зразків 2003-2007 років. Це ж стосується монети 1 гривня жовтого кольору, яка карбувалася до 2018 року.