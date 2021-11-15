Українці виграли вісім медалей чемпіонату світу із самбо
Як повідомляє пресслужба Федерації самбо України, завершальний день приніс нашим борцям шість нагород - золоту, три срібні та дві бронзові, передає Укрінформ.
Свій четвертий "золотий" титул виграв Владислав Руднєв (вагова категорія до 79 кг, бойове самбо, Донецька область).
"Срібло" вибороли Галина Ковальська (до 80 кг, Івано-Франківська область), Анастасія Комович (понад 80 кг, Черкаська область); Олексій Моісеєв (понад 98 кг, Київ).
"Бронза" в активі Ярослава Давидчука (до 98 кг, Хмельницька область) та Петра Давиденка (до 88 кг, бойове самбо, Вінницька область).
Загалом українська збірна везе додому 8 медалей (2,3,3).
Нагадаємо, що спортсмен зі Львова Микола Грибик став чемпіоном світу зі спортивного самбо серед юнаків, повідомляє прес-служба Львівської обласної державної адміністрації.
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