Українці визначилися зі ставленням до трьох найбільших церков
Про це свідчать дані опитування КМІС, передає РБК - Україна.
Далі за цим показником іде Українська греко-католицька церква - 35,3% позитивно ставляться проти 6%, які ставляться негативно (при 46,1% тих, хто має нейтральне ставлення), баланс +29,3%.
До Української православної церкви Московського патріархату позитивно ставляться 23% респондентів, негативно - 31,6% (при 36,8% тих, хто ставиться нейтрально), баланс -8,6%.
Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування з 24 до 30 червня 2020 року методом CATI серед 2000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Похибка вибірки не перевищує 2,4%.
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ,на 08 липня в Україні зафіксовано 50 414 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1306 летальних, 23 119 пацієнтів одужало.
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