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Українці за місяць купили $52 млн онлайн

Закон, що дозволяє онлайн-операції з валютою, набрав чинності 7 лютого
За перший місяць після набуття чинності нового закону "Про валюту і валютні операції" українці купили в банках валюти онлайн на 52 млн доларів.
Українці за місяць купили $52 млн онлайн Фото: gettyimages.com

З 7 лютого, коли закон набув чинності, українські компанії уклали понад 100 нових кредитних угод з нерезидентами. Крім цього, після скасування ліцензій на інвестиції за кордон як населення, так і бізнес досить активно інвестують в межах дозволених е-лімітів (2 млн євро для юросіб і 50 тис євро для фізосіб на рік), повідомляє Національний банк на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, що закон "Про валюту і валютні операції" дозволяє обмінювати валюту онлайн, якщо обсяг угоди не перевищує 150 тис. грн. У НБУ вважають, що більшість великих українських банків будуть пропонувати послуги купівлі валюти онлайн.

За даними НБУ, населення України в лютому 2019 року продало комерційним банкам готівкової валюти на 942,5 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 879,1 млн доларів. Таким чином, в лютому чистий продаж валюти населенням склав 63,4 млн доларів, в той час як в січні - 175,5 млн доларів.

Головними причинами зміцнення гривні та падіння курсу іноземних валют є рішення Федеральної резервної системи США не підвищувати ключової ставки та падіння світових цін на енергоресурси.

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11 03 2019 19:20
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