Українці згенерували у "Дії" понад 300 тисяч сертифікатів про одужання від COVID-19

Стосовно сертифікатів про одужання. Новим документом вже користуються понад 300 тисяч людей, які успішно завантажили сертифікат через Дію. Нагадаю, його можуть отримати усі, хто нещодавно перехворів на COVID-19 та мають підтверджений лікарем діагноз

Українці згенерували в застосунку "Дія" понад 300 тисяч сертифікатів про одужання від COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу у п'ятницю повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич.

"Стосовно сертифікатів про одужання. Новим документом вже користуються понад 300 тисяч людей, які успішно завантажили сертифікат через Дію. Нагадаю, його можуть отримати усі, хто нещодавно перехворів на COVID-19 та мають підтверджений лікарем діагноз", - сказала Карчевич.

Заступниця міністра нагадала, що отримати такий сертифікат громадяни можуть лише у разі, якщо інформація про встановлений діагноз COVID-19 внесена до електронної системи охорони здоров'я. Лише в такому випадку сертифікат про одужання згенерується в Дії.

"При цьому нагадуємо, що такий документ діє тільки для тих, у кого лікар встановив діагноз COVID-19 не раніше за 105 днів до запуску сертифіката і надалі. Адже за рекомендаціями ВООЗ можна і треба щепитися не пізніше, ніж за три місяці від появи симптомів або лабораторно підтвердженого COVID-19", - сказала заступниця міністра.

Карчевич додала, що згенерувати такий документ можна не раніше, ніж на 15 день після встановлення лікарем діагнозу, який внесений в ЕСОЗ. Термін дії сертифікату про одужання становить 90 днів і відраховується від дня завантаження.

Карчевич також нагадала, що згідно з рекомендаціями ВООЗ до кінця року має бути провакциновано від коронавірусу 40% населення. В Україні станом на 26 листопада 42,4% дорослого населення отримало принаймні одне щеплення від коронавірусної хвороби. Повний курс вакцинації в Україні пройшли 192 тис. 359 людей, або 34,1%. За минулу добу в Україні 273 тис. 875 людей вакциновано проти COVID-19. З них перше щеплення отримали 81 тис. 516 людей. Завершили курс вакцинації 193 тис. 359 людей.

Як повідомлялося, в Україні станом на 26 листопада підтверджено 3 400 340 випадків COVID-19, з них за добу - 15 936.