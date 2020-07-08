Українці зменшили обсяги зняття готівки в банкоматах
Про це повідомляє прес-служба Національного банку України, передає РБК - Україна.
За даними НБУ кількість безготівкових операцій становила 2 360,6 млн шт. (86,1% усіх операцій), а сума - 982,9 млрд грн.
Водночас, у першому півріччі 2020 року кількість операцій з отримання готівки зменшилася на 12,0%, а сума - на 5,0% проти першого півріччя 2019 року.
Українці зменшили обсяги зняття готівки в банкоматахАналіз розподілу безготівкових операцій за їх видами свідчить: у січні-червні 2020 року, як і раніше, найбільша кількість операцій із використанням карток припадала на розрахунки в торговельних мережах - 49,5%, за сумою домінували перекази з картки на картку - 42,3% (середній чек однієї такої операції становив 1420 грн).
Загальна кількість операцій з використанням платіжних карток у першому півріччі 2020 року зросла на 16,6% до 2 742,9 млн шт. а їх сума 7,0% до 1 784,4 млрд грн.
Нагадаємо, що реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у січні-червні 2020 року скоротився на 6,5%. Це трохи більше, ніж падіння на 5,9% за перші п'ять місяців року.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Черкащина стала пілотною областю втілення канадського проєкту з розподілу інвестицій
- ВІДЕО Україна вперше здала морський порт у концесію
- ВІДЕО Економіка України дно кризи поки не пройшла, - НБУ
- Державні гарантії на підтримку бізнесу "без гальм": чому Україні краще піти шляхом Європи
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ