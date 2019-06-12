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Українця Ломаченка визнали найкращим боксером 2019 року за версією WBO
Чемпіона світу у легкій вазі за версіями WBA і WBO Василя Ломаченка визнали найкращим боксером 2019 року за версією ради WBO
Фото: facebook.com/VasylLomachenko
Чемпіона світу у легкій вазі за версіями WBA і WBO Василя Ломаченка визнали найкращим боксером 2019 року за версією ради WBO, повідомляє "Громадське".
Українця нагородили на Конгресі WBO в Токіо.
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