Українця Ломаченка визнали найкращим боксером 2019 року за версією WBO Чемпіона світу у легкій вазі за версіями WBA і WBO Василя Ломаченка визнали найкращим боксером 2019 року за версією ради WBO

Українця нагородили на Конгресі WBO в Токіо

Фото: facebook.com/VasylLomachenko

Чемпіона світу у легкій вазі за версіями WBA і WBO Василя Ломаченка визнали найкращим боксером 2019 року за версією ради WBO, повідомляє "Громадське". Українця нагородили на Конгресі WBO в Токіо. Читайте також: Українець Крикля став чемпіоном світу з кікбоксингу у супертяжкій вазі

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