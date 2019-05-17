Українцям заборонять висаджувати дерева близько до країв їхніх присадибних ділянок

Нові норми здатні зменшити кількість конфліктів між сусідами по земельних ділянках з приводу висадки дерев. Водночас ці норми не будуть стосуватися тих країв ділянок, які межують з вулицею

У Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ розробили зміни до державних будівельних норм, якими пропонують встановити мінімально дозволену відстань від краю земельної ділянки, на якій дозволено висаджувати дерева.

"Непорозуміння і конфлікти між сусідами, які мають суміжні земельні ділянки, завжди були. Особливо гострими вони стають навколо питання висадки дерев по тій стороні території, яка є суміжною. До чого лише не доходять ці чвари. Тому щоб вирішити цю проблему, у проекті нового містобудівного ДБН запропоновано таку норму", - повідомив заступник міністра регіонального розвитку Лев Парцхаладзе.

Так, оновленими нормами пропонують заборонити українцям висаджувати дерева за 4-6 метрів (залежно від крони дерева) від краю їхньої земельної ділянки, що межує з сусідньою ділянкою. Для кущів така відстань не повинна бути меншою за 1 метр.

"Наприклад, якщо крона дерева складає в середньому 10 метрів, то відстань від межі сусідньої ділянки має складати не менше 5 метрів, щоб його гілки не заходили на сусідню територію", - пояснив Парцхаладзе.

Нові зміни вже затверджені Мінрегіоном і незабаром будуть опубліковані, після чого набудуть чинності. Вони будуть стосуватися нових садибних ділянок та дачних забудов.

Раніше в Мінрегіоні змінили вимоги до реконструкції балконів. Також там пропонують зобов’язати будувати будинки з високим класом енергоефективності.

Нагадаємо, що раніше уряд дозволив будувати дитячі майданчики на дахах невисоких споруд.