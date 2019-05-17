Українцям заборонять висаджувати дерева близько до країв їхніх присадибних ділянок
"Непорозуміння і конфлікти між сусідами, які мають суміжні земельні ділянки, завжди були. Особливо гострими вони стають навколо питання висадки дерев по тій стороні території, яка є суміжною. До чого лише не доходять ці чвари. Тому щоб вирішити цю проблему, у проекті нового містобудівного ДБН запропоновано таку норму", - повідомив заступник міністра регіонального розвитку Лев Парцхаладзе.
Так, оновленими нормами пропонують заборонити українцям висаджувати дерева за 4-6 метрів (залежно від крони дерева) від краю їхньої земельної ділянки, що межує з сусідньою ділянкою. Для кущів така відстань не повинна бути меншою за 1 метр.
"Наприклад, якщо крона дерева складає в середньому 10 метрів, то відстань від межі сусідньої ділянки має складати не менше 5 метрів, щоб його гілки не заходили на сусідню територію", - пояснив Парцхаладзе.
Нові зміни вже затверджені Мінрегіоном і незабаром будуть опубліковані, після чого набудуть чинності. Вони будуть стосуватися нових садибних ділянок та дачних забудов.
Раніше в Мінрегіоні змінили вимоги до реконструкції балконів. Також там пропонують зобов’язати будувати будинки з високим класом енергоефективності.
Нагадаємо, що раніше уряд дозволив будувати дитячі майданчики на дахах невисоких споруд.
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