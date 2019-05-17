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Українцям заборонять висаджувати дерева близько до країв їхніх присадибних ділянок

Нові норми здатні зменшити кількість конфліктів між сусідами по земельних ділянках з приводу висадки дерев. Водночас ці норми не будуть стосуватися тих країв ділянок, які межують з вулицею
У Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ розробили зміни до державних будівельних норм, якими пропонують встановити мінімально дозволену відстань від краю земельної ділянки, на якій дозволено висаджувати дерева.
Українцям заборонять висаджувати дерева близько до країв їхніх присадибних ділянок Фото: finance.bigmir.net

"Непорозуміння і конфлікти між сусідами, які мають суміжні земельні ділянки, завжди були. Особливо гострими вони стають навколо питання висадки дерев по тій стороні території, яка є суміжною. До чого лише не доходять ці чвари. Тому щоб вирішити цю проблему, у проекті нового містобудівного ДБН запропоновано таку норму", - повідомив заступник міністра регіонального розвитку Лев Парцхаладзе.

Так, оновленими нормами пропонують заборонити українцям висаджувати дерева за 4-6 метрів (залежно від крони дерева) від краю їхньої земельної ділянки, що межує з сусідньою ділянкою. Для кущів така відстань не повинна бути меншою за 1 метр.

"Наприклад, якщо крона дерева складає в середньому 10 метрів, то відстань від межі сусідньої ділянки має складати не менше 5 метрів, щоб його гілки не заходили на сусідню територію", - пояснив Парцхаладзе.

Нові зміни вже затверджені Мінрегіоном і незабаром будуть опубліковані, після чого набудуть чинності. Вони будуть стосуватися нових садибних ділянок та дачних забудов.

Раніше в Мінрегіоні змінили вимоги до реконструкції балконів. Також там пропонують зобов’язати будувати будинки з високим класом енергоефективності.

Нагадаємо, що раніше уряд дозволив будувати дитячі майданчики на дахах невисоких споруд.

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17 05 2019 15:17
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