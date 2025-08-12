Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
CУСПІЛЬСТВО

В Іспанії вирують масштабні пожежі: є жертви, згоріли тисячі гектарів лісу

12 серпня 2025, 14:13
В Іспанії вирують масштабні пожежі: є жертви, згоріли тисячі гектарів лісу
Фото: reuters
Вогнеборці продовжують гасіння за участю наземних бригад і авіації.

У районі Трес-Кантос, що неподалік Мадриду, Іспанія, триває масштабна лісова пожежа, яка охопила понад 1000 гектарів території. Займання почалося ввечері 11 серпня та швидко поширилося через сухий шторм і пориви вітру швидкістю понад 70 км/год.

Про це повідомляє Reuters.

За інформацією влади Автономної спільноти Мадрид (ісп. Comunidad de Madrid), внаслідок пожежі загинув чоловік, який отримав 98% опіків тіла. Постраждалого доправили гелікоптером до лікарні Ла-Паса, однак врятувати його не вдалося. Із зони небезпеки евакуювали 180 мешканців, яких тимчасово розмістили у спортивних центрах.

Вогнеборці продовжують гасіння за участю наземних бригад і авіації. Регіональний міністр охорони довкілля зазначив, що пожежа розвивалася особливо швидко через поєднання високих температур і сильного вітру, характерного для сухих гроз.

Подібна ситуація спостерігається і в інших частинах країни. У Кастилії-і-Леон понад 3700 осіб залишили свої домівки через вогонь, що поширився на 16 населених пунктів. Пожежа зачепила історичний об’єкт Лас-Медулас — найбільший римський золотодобувний кар’єр, внесений до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Комплекс розташований у муніципалітеті Каруседо та відомий унікальними червоними скелями, сформованими внаслідок гідравлічного видобутку золота в I–III століттях нашої ери.

Міністерство внутрішніх справ країни запровадило «переднадзвичайний стан» для координації дій екстрених служб. За даними метеорологічної служби AEMET, у деяких регіонах температура найближчими днями може сягати +44°C, що зберігає високий ризик нових займань.

Іспаніяпожежаліс

Останні матеріали

Трамп і путін готуються до вистави на Алясці. Тим часом на фронті… – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Трамп і путін готуються до вистави на Алясці. Тим часом на фронті… – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 12 серпня 2025, 14:39
Європа тисне на Трампа. Її лідери планують зустрітися з ним перед переговорами з путіним – Wall Street Journal
Політика
Європа тисне на Трампа. Її лідери планують зустрітися з ним перед переговорами з путіним – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 серпня 2025, 23:48
Огляд тижня. Танці миру Трампа з путіним та напруження у Тихоокеанському регіоні – Мік Раян
Технології
Огляд тижня. Танці миру Трампа з путіним та напруження у Тихоокеанському регіоні – Мік Раян
Переклад iPress – 11 серпня 2025, 16:54
путін отримав від Трампа саміт мрії. Як Європа згуртовується навколо України – New York Times
Політика
путін отримав від Трампа саміт мрії. Як Європа згуртовується навколо України – New York Times
Переклад iPress – 11 серпня 2025, 12:26
Новий розворот Трампа. І чим займаються американські ЗМІ – Філліпс О'Брайен
Політика
Новий розворот Трампа. І чим займаються американські ЗМІ – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 11 серпня 2025, 01:23
Зустріч Трампа з путіним. П'ять сценаріїв завершення російсько-української війни – CNN
Політика
Зустріч Трампа з путіним. П'ять сценаріїв завершення російсько-української війни – CNN
Переклад iPress – 08 серпня 2025, 14:22
путін отримав чого прагнув – зустріч із Трампом. Україні не варто сподіватися на мир – Тімоті Еш
Політика
путін отримав чого прагнув – зустріч із Трампом. Україні не варто сподіватися на мир – Тімоті Еш
Переклад iPress – 08 серпня 2025, 11:24
Запросіть Велику Британію на мирні переговори. Інакше Зеленський буде зазнавати утисків – Бен Воллес
Політика
Запросіть Велику Британію на мирні переговори. Інакше Зеленський буде зазнавати утисків – Бен Воллес
Переклад iPress – 08 серпня 2025, 07:54
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється