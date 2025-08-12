В Іспанії вирують масштабні пожежі: є жертви, згоріли тисячі гектарів лісу

Вогнеборці продовжують гасіння за участю наземних бригад і авіації.

У районі Трес-Кантос, що неподалік Мадриду, Іспанія, триває масштабна лісова пожежа, яка охопила понад 1000 гектарів території. Займання почалося ввечері 11 серпня та швидко поширилося через сухий шторм і пориви вітру швидкістю понад 70 км/год.

Про це повідомляє Reuters.

За інформацією влади Автономної спільноти Мадрид (ісп. Comunidad de Madrid), внаслідок пожежі загинув чоловік, який отримав 98% опіків тіла. Постраждалого доправили гелікоптером до лікарні Ла-Паса, однак врятувати його не вдалося. Із зони небезпеки евакуювали 180 мешканців, яких тимчасово розмістили у спортивних центрах.

Вогнеборці продовжують гасіння за участю наземних бригад і авіації. Регіональний міністр охорони довкілля зазначив, що пожежа розвивалася особливо швидко через поєднання високих температур і сильного вітру, характерного для сухих гроз.

Подібна ситуація спостерігається і в інших частинах країни. У Кастилії-і-Леон понад 3700 осіб залишили свої домівки через вогонь, що поширився на 16 населених пунктів. Пожежа зачепила історичний об’єкт Лас-Медулас — найбільший римський золотодобувний кар’єр, внесений до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Комплекс розташований у муніципалітеті Каруседо та відомий унікальними червоними скелями, сформованими внаслідок гідравлічного видобутку золота в I–III століттях нашої ери.

Міністерство внутрішніх справ країни запровадило «переднадзвичайний стан» для координації дій екстрених служб. За даними метеорологічної служби AEMET, у деяких регіонах температура найближчими днями може сягати +44°C, що зберігає високий ризик нових займань.